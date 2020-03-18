В Николаевской области не подтвердилось 7 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 18 марта, в Николаевской области не подтвердилось ни одно из 7 подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь областного управлении здравоохранения Юрий Багрянцев.
"Не подтвердилось ни в одном из семи случаев", - сказал Багрянцев.
Так, подозрение на коронавирус было у 10 человек. Ранее пришли отрицательные результаты трех, а теперь - еще 7 человек.
В управлении здравоохранения подчеркнули, что сейчас больше никто не ждет результатов тестов на коронавирус в области.
"Тишина пока, слава богу. У кого-то грипп, у кого ОРВИ. Им продолжают лечение", - отметил Багрянцев.
Напомним, что в Житомирской области проверяют одного человека на коронавирус.