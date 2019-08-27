У Миколаєві затримали хакера, який спеціалізувався на криптуванні вірусів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Миколаєві правоохоронці викрили молодика у криптуванні вірусів для викрадення логінів та паролів. Про це УНН повідомили у Департаменті кіберполіці Нацполіції України.
"Працівники Причорноморського управління кіберполіції спільно зі слідчими поліції Миколаївщини, за процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області, встановили, що мешканець Миколаєва на різноманітних хакерських форумах пропонує послугу з криптування шкідливого програмного забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Для анонімізації своїх дій він використовував у якості розрахунку виключно електронні грошові системи, переважно російських платіжних систем.
23-річний чоловік отримував замовлення на криптування шкідливого програмного забезпечення. Після криптування вірус успішно "обходив" антивірусні програми на комп’ютерах користувачів.
Удосконалені ним віруси дозволяли здійснювати крадіжку логінів та паролів до різноманітних сервісів, а також отримувати віддалений доступ до уражених комп’ютерів.
Під час обшуку помешкання чоловіка поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон, з акаунтами у месенджерах, за допомогою яких він здійснював свою протиправну діяльність. Під час попереднього огляду вилученої техніки встановлено близько півсотні фактів збуту шкідливого програмного забезпечення.
Кримінальне провадження розпочато за ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.
Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до двох років ув’язнення.
Нагадаємо, Департамент кіберполіції Національної поліції України вдруге затримав чоловіка, який створив дитячу порностудію.