В Николаеве задержали хакера, который специализировался на шифровании вирусов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Николаеве правоохранители разоблачили молодого человека в шифровании вирусов для кражи логинов и паролей. Об этом УНН сообщили в Департаменте киберполици Нацполиции Украины.
"Сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно со следователями полиции Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области установили, что житель Николаева на различных хакерских форумах предлагает услуги по шифрованию вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.
Для анонимизации своих действий он использовал в качестве расчета исключительно электронные денежные системы, преимущественно российских платежных систем.
23-летний мужчина получал заказы на шифрование вредоносного программного обеспечения. После шифрования вирус успешно "обходил" антивирусные программы на компьютерах пользователей.
Усовершенствованные им вирусы позволяли совершать кражу логинов и паролей к различным сервисам, а также получать удаленный доступ к пораженным компьютерам.
Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон, с аккаунтами в мессенджерах, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность. Во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около полусотни фактов сбыта вредоносных программ.
Уголовное производство начато по ст.361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Напомним, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины во второй раз задержал мужчину, который создал детскую порностудию.