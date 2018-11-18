У Миколаєві за водіння в нетверезому стані зупинили "безробітного" водія Lexus
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Миколаєві поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення на водія автомобіля Lexus, який представився безробітним. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Миколаївської області.
“Сьогодні зранку був оформлений водій автомобіля Lexus, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його обслідували на вміст алкоголю в крові. Алкотестер Drager показав 1,82 проміле алкоголю в крові”, — зазначили в прес-службі.
При цьому в поліції уточнили, що водій не назвав своє місце роботи, а сказав, що він “тимчасово не працює”.
За даними відомства, стосовно правопорушника був складений протокол за ст.130 Адміністративного кодексу України (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння). Також правоохоронці вилучили водійське посвідчення у порушник. Дорогий автомобіль, як вказали правоохоронці, передали “тверезому водію”. Пізніше справою займеться суд.
Зазначимо, при цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що нетверезим водієм Lexus виявився прокурор прокуратури Заводського району.
Нагадаємо, у квітні поточного року Калинівський районний суд Вінницької області визнав неправомірними дії поліцейських, які 25 березня склали протокол стосовно голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталія Грушковського за начебто керування автомобілем у нетверезому стані.
Наприкінці жовтня екіпаж патрульної поліції зупинив в Львові автомобіль, за кермом якого перебувала жінка напідпитку і везла трьох дітей у багажнику.