В Николаеве за вождение в нетрезвом состоянии остановили "безработного" водителя Lexus
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Николаеве полицейские составили протокол об административном правонарушении на водителя автомобиля Lexus, который представился безработным. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Николаевской области.
"Сегодня утром был оформлен водитель автомобиля Lexus, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его обследовали на содержание алкоголя в крови. Алкотестер Drager показал 1,82 промилле алкоголя в крови", - отметили в пресс-службе.
При этом в полиции уточнили, что водитель не назвал свое место работы, а сказал, что он "временно не работает".
По данным ведомства, в отношении правонарушителя был составлен протокол по ст.130 Административного кодекса Украины (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Также правоохранители изъяли водительское удостоверение у нарушителя. Дорогой автомобиль, как указали правоохранители передали "трезвому водителю". Позже делом займется суд.
Отметим, при этом местные СМИ сообщают, что нетрезвым водителем Lexus оказался прокурор прокуратуры Заводского района.
Напомним, в апреле текущего года Калиновский районный суд Винницкой области признал неправомерными действия полицейских, которые 25 марта составили протокол на председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковського за якобы управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В конце октября экипаж патрульной полиции остановил в Львове автомобиль, за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии и везла троих детей в багажнике.