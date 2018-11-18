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В Николаеве за вождение в нетрезвом состоянии остановили "безработного" водителя Lexus

В Николаеве за вождение в нетрезвом состоянии остановили "безработного" водителя Lexus

Киев  •  УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Николаеве полицейские составили протокол об административном правонарушении на водителя автомобиля Lexus, который представился безработным. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Николаевской области.

"Сегодня утром был оформлен водитель автомобиля Lexus, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его обследовали на содержание алкоголя в крови. Алкотестер Drager показал 1,82 промилле алкоголя в крови", - отметили в пресс-службе.

При этом в полиции уточнили, что водитель не назвал свое место работы, а сказал, что он "временно не работает".

По данным ведомства, в отношении правонарушителя был составлен протокол по ст.130 Административного кодекса Украины (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Также правоохранители изъяли водительское удостоверение у нарушителя. Дорогой автомобиль, как указали правоохранители передали "трезвому водителю". Позже делом займется суд.

Отметим, при этом местные СМИ сообщают, что нетрезвым водителем Lexus оказался прокурор прокуратуры Заводского района.

Напомним, в апреле текущего года Калиновский районный суд Винницкой области признал неправомерными действия полицейских, которые 25 марта составили протокол на председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковського за якобы управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В конце октября экипаж патрульной полиции остановил в Львове автомобиль, за рулем которого находилась женщина в нетрезвом состоянии и везла троих детей в багажнике.

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