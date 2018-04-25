Суд закрив справу щодо голови комісії прокурорів за водіння у нетверезому стані

"Протокол про адміністративне правопорушення складений з порушенням вимог ст. 283 КУпАП, тому відповідно братись до уваги не може… Провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, закрити у звязку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення", - йдеться у рішенні суду.



Також зазначається, що суду було надано виписку міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м.Вінниця, в якій чітко зазначено, що ознак алкогольного спяніння у Грушковського не зафіксовано, а в лікарню він звертався для проходження тесту на наявність алкоголю в крові через одну годину після складення протоколу.



"Тому факт перебування у стані алкогольного сп'яніння під час керування транспортним засобом - автомобілем марки TOYOTA Camry не відповідає дійсності", - зазначається у документі.



Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд міста Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини на 7 травня.