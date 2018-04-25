Суд закрыл дело в отношении председателя комиссии прокуроров за вождение в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Калиновский районный суд Винницкой области признал неправомерными действия полицейских, которые 25 марта составили протокол в отношении председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковського за якобы управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом говорится в постановлении суда от 6 апреля, передает УНН.
"Протокол об административном правонарушении составлен с нарушением требований ст. 283 КУоАП, поэтому соответственно учитываться не может ... Производство по делу о привлечении к административной ответственности ЛИЦА_1 за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения ", - говорится в решении суда.
Также отмечается, что суду было предоставлено выписку городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Винница, в которой четко указано, что признаков алкогольного опьянения у Грушковського не зафиксировано, а в больницу он обращался для прохождения теста на наличие алкоголя в крови через час после составления протокола.
"Поэтому факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения во время управления транспортным средством - автомобилем марки TOYOTA Camry не соответствует действительности", - отмечается в документе.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд города Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины на 7 мая.