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У Миколаєві під час затримання поліцією помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Миколаєві під час затримання чоловіка, який кидався на перехожих із цеглинами, стало зле. Він помер до приїзду "швидкої". Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

У Миколаєві під час затримання поліцією помер чоловік

“...до поліції поступило повідомлення про те, що на вулиці 1-ша Інгульська у Центральному районі Миколаєва невідомий проявляє неадекватну поведінку, вчиняє хуліганські дії, кидається у перехожих цеглинами”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місце події були орієнтовані наряди. Чоловік вчиняв правоохоронцям непокору, і аби заспокоїти хулігана, до нього були застосовані кайданки.

“Чоловікові стало зле, через що працівники поліції охорони зняли кайданки та почали надавати допомогу та викликали карету "швидкої". Проте, на жаль, медики, що прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка”, — додається у повідомленні.

Так, на місці події працювали співробітники інспекції з особового складу та внутрішньої безпеки ГУНП, слідчо-оперативна група. Діям працівників поліції охорони буде надана правова оцінка.

Тіло буде направлене на проведення експертизи, яка встановить, чи знаходився померлий під дією будь-яких препаратів, та що стало причиною смерті. У разі виявлення неправомірних дій, розслідування проводитиме Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть поліцейського, який підозрюється у завданні безпідставного удару жінці в обличчя прикладом автомата

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