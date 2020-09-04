В Николаеве во время задержания полицией умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Николаеве во время задержания мужчине, который бросался на прохожих с кирпичами, стало плохо. Он скончался до приезда "скорой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"... в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный проявляет неадекватное поведение, совершает хулиганские действия, бросается в прохожих кирпичами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия были направлены наряды. Мужчина оказывал правоохранителям неповиновение, и чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники.
"Мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали карету "скорой". Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - добавляется в сообщении.
Так, на месте происшествия работали сотрудники инспекции по личному составу и внутренней безопасности ГУНП, следственно-оперативная группа. Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка.
Тело будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.
Напомним, в Донецкой области будут судить полицейского, который подозревается в нанесении безосновательного удара женщине по лицу прикладом автомата.