На Донеччині судитимуть поліцейського через удар жінки прикладом автомату
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Донеччині судитимуть поліцейського, який підозрюється у завданні безпідставного удару жінці в обличчя прикладом табельної автоматичної вогнепальної зброї "АК-74У". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Прокуратурою Донецької області скеровано до Дзержинського міського суду обвинувальний акт стосовно працівника поліції, який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством) КК України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2020 року оперуповноважений сектору кримінальної поліції Торецького відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, прибув у складі слідчо-оперативної групи на виклик через домашню сварку до одного з домоволодінь.
"Під час з’ясування обставин, поліцейський безпідставно завдав заявниці удар в обличчя прикладом табельної автоматичної вогнепальної зброї "АК-74-У", чим спричинив їй легкі тілесні ушкодження", - додається у повідомленні.
Максимальне покарання за вказаною статтею – позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт стосовно двох інспекторів одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області за тиск на бізнес та одержання щомісячних хабарів від автоперевізників – по 1 тис. грн з машини.