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В Донецкой области будут судить полицейского за удар женщины прикладом автомата

Киев • УНН

 • 12432 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Донецкой области будут судить полицейского, который подозревается в нанесении безосновательного удара женщине в лицо прикладом табельного автоматического огнестрельного оружия "АК-74У". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области будут судить полицейского за удар женщины прикладом автомата

"Прокуратурой Донецкой области направлен в Дзержинский городской суд обвинительный акт в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 28 февраля 2020 года оперуполномоченный сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области, прибыл в составе следственно-оперативной группы на вызов из-за домашней ссоры в одно из домовладений.

"Во время выяснения обстоятельств, полицейский безосновательно нанес заявительнице удар в лицо прикладом табельного автоматического огнестрельного оружия "АК-74-У", чем нанес ей легкие телесные повреждения", - добавляется в сообщении.

Максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух инспекторов одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области из-за давления на бизнес и получение ежемесячных взяток от автоперевозчиков - по 1 тыс. грн с машины.

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