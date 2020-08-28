Двох інспекторів поліції судитимуть за щомісячні хабарі від автоперевізників

"Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно двох інспекторів одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ)", - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, поліцейські чинили тиск на бізнес та перешкоджали здійсненню автоперевізниками підприємницької діяльності. За можливість займатися вантажними та пасажирськими перевезеннями на автошляхах Луганської та Донецької областей вони щомісячно одержували неправомірну вигоду по 1 тис. грн з кожного транспортного засобу. Крім того, за "допомогу" у вирішенні проблемних питань із державними органами додатково вимагалася така ж сума – 1 тис. грн.



"Під час документування двох фактів одержання неправомірної вигоди вказані особи отримали від одного з фізичних осіб-підприємців 24 тис. грн. Правоохоронців було затримано 7 квітня 2020 року під час одержання другої частини хабаря. На даний час вказані особи відсторонені від займаних посад", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на хабарі у 2 тис. грн викрито лікаря-експерта дитячої психіатрії лікарсько-консультативної комісії Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, яка вимагала гроші за підтвердження діагнозу.