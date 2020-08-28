Двух инспекторов полиции будут судить за ежемесячные взятки от автоперевозчиков

"Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух инспекторов одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области по факту получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, полицейские оказывали давление на бизнес и препятствовали осуществлению автоперевозчиками предпринимательской деятельности. За возможность заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками на автодорогах Луганской и Донецкой областей они ежемесячно получали неправомерную выгоду по 1 тыс. Грн с каждого транспортного средства. Кроме того, за "помощь" в решении проблемных вопросов с государственными органами дополнительно требовалось такая же сумма - 1 тыс. грн.



"Во время документирования двух фактов получения неправомерной выгоды указанные лица получили от одного из физических лиц-предпринимателей 24 тыс. грн. Правоохранители были задержаны 7 апреля 2020 года во время получения второй части взятки. В настоящее время указанные лица отстранены от занимаемых должностей", - добавили в прокуратуре.

Напомним, на взятке в 2 тыс. грн разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы, которая требовала деньги за подтверждение диагноза.