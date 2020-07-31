У Миколаєві організаторкам мережі онлайн-порностудій вручили підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Миколаєві шістьом організаторкам мережі онлайн-порностудій вручили підозри. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
"11 червня у Миколаєві в ході масштабної спецоперації правоохоронці викрили мережу онлайн-порностудій. Відеотрансляції відвертого та порнографічного змісту через різні сайти в режимі онлайн здійснювали більше 70 дівчат позмінно у трьох порностудіях, і отримували за таке спілкування з іноземцями прибуток", – нагадали в поліції.
Зазначається, що роботу онлайн-порностудій з місячним прибутком у понад 2,5 млн грн організували місцеві мешканки віком від 21-го до 27-ми років. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 302 ККУ (створення або утримання місць розпусти і звідництво). Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Херсоні припинили діяльність мережі порностудій, де моделі користувались веб-кам сайтом та надавали іноземцям порноконтент у режимі реального часу.