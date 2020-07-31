В Николаеве организаторам сети онлайн-порностудий вручили подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Николаеве шести организаторам сети онлайн-порностудий вручили подозрения. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"11 июня в Николаеве в ходе масштабной спецоперации правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий. Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 70 девушек посменно в трех порностудиях, и получали за такое общение с иностранцами прибыль", - напомнили в полиции.
Отмечается, что работу онлайн-порностудий с месячным доходом более 2,5 млн грн организовали местные жительницы в возрасте от 21-го до 27-ми лет. Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 302 УК (создание или содержание мест разврата и сводничество). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Херсоне прекратили деятельность сети порностудий, где модели пользовались веб-кам сайтом и предоставляли иностранцам порноконтент в режиме реального времени.