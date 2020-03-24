У Миколаєві нетверезий поліцейський три рази вистрелив у чоловіка через зауваження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Миколаєві стався конфлікт між чоловіком та п’яними поліцейськими через те, що останні хотіли справити потребу біля його автомобіля. Внаслідок конфлікту чоловік отримав три поранення із травматичної зброї та травму голови. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідують хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї інспектором та старшиною роти поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Миколаївській області (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, ввечері 21 березня 2020 року правоохоронці у стані алкогольного сп’яніння вирішили справити нужду біля автомобіля. Власник авто у цей час перебував на балконі власної квартири та зробив поліцейським зауваження. Працівники поліції у відповідь почали нецензурно лаятись. У зв'язку з цим громадянин вийшов на вулицю, де конфлікт переріс у бійку, в ході якої один з правоохоронців здійснив у чоловіка три постріли з травматичної зброї.
Внаслідок стрілянини потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень та забійну рану голови.
У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, на Одещині судитимуть патрульного, який стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок чого його пасажирка отримала тілесні ушкодження.