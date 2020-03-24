У Миколаєві нетверезий поліцейський три рази вистрелив у чоловіка через зауваження

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Миколаєві стався конфлікт між чоловіком та п’яними поліцейськими через те, що останні хотіли справити потребу біля його автомобіля. Внаслідок конфлікту чоловік отримав три поранення із травматичної зброї та травму голови. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.