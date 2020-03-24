В Николаеве нетрезвый полицейский три раза выстрелил в мужчину из-за замечания

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаеве произошел конфликт между мужчиной и пьяными полицейскими из-за того, что последние хотели справить нужду возле его автомобиля. В результате конфликта мужчина получил три ранения из травматического оружия и травму головы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.