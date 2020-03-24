В Николаеве нетрезвый полицейский три раза выстрелил в мужчину из-за замечания
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаеве произошел конфликт между мужчиной и пьяными полицейскими из-за того, что последние хотели справить нужду возле его автомобиля. В результате конфликта мужчина получил три ранения из травматического оружия и травму головы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют хулиганские действия с применением огнестрельного оружия инспектором и старшиной роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Николаевской области (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, вечером 21 марта 2020 года правоохранители в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле автомобиля. Владелец авто в это время находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. Сотрудники полиции в ответ начали нецензурно ругаться. В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей осуществил в мужчину три выстрела из травматического оружия.
В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, в Одесской области будут судить патрульного, который состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения.