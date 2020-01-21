У Миколаєві на місцевому ринку вбили 61-річного двірника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Миколаєві невідомий вбив 61-річного двірника, якого знайшли на території місцевого ринку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Сьогодні, 21 січня, близько 4:50 до поліції надійшло повідомлення від громадян, що неподалік зупинки громадського транспорту по проспекту Богоявленському вони виявили тіло чоловіка з зовнішніми ознаками насильницької смерті", - сказано у повідомленні.
Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Особу потерпілого поліцейські одразу встановили, ним виявився 61-річний місцевий мешканець.
Відомості за вказаним фактом слідчі Інгульського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Обставини злочину, а також причетні до вбивства особи встановлюються.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області троє чоловіків, серед яких неповнолітній вбили охоронця ринку, який завадив їм скоїти викрадення майна.