В Николаеве на местном рынке убили 61-летнего дворника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Николаеве неизвестный убил 61-летнего дворника, которого нашли на территории местного рынка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Сегодня, 21 января, около 4:50 в полицию поступило сообщение от граждан, что возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленском они обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 61-летний местный житель.
Сведения по данному факту следователи Ингульского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются.
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области трое мужчин, среди которых несовершеннолетний убили охранника рынка, который помешал им совершить похищение имущества.