У Миколаєві горів морський порт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На території Миколаївського морського порту сталася пожежа: зайнялася вентиляційна труба. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
"31 січня о 12:35 на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу вентиляційної труби на території Миколаївського морського порту. Про подію сповістив інженер пожежної безпеки підприємства", - йдеться в повідомленні.
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Пожежу на площі 20 кв. м локалізували о 13:20 і ліквідували о 13:42. Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, на території заводу в Івано-Франківській області, на складі, сталася пожежа.
Раніше повідомлялося, у Львівській області кілька годин гасили пожежу на підприємстві, що виробляє олію.