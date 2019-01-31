В Николаеве горел морской порт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На территории Николаевского морского порта произошел пожар: загорелась вентиляционная труба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.
"31 января в 12:35 на линию "101" поступило сообщение о пожаре вентиляционной трубы на территории Николаевского морского порта. О происшествии сообщил инженер пожарной безопасности предприятия", - говорится в сообщении.
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Пожар на площади 20 кв. м локализовали в 13:20 и ликвидировали в 13:42. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, на территории завода в Ивано-Франковской области, на складе, произошел пожар.
Ранее сообщалось, во Львовской области несколько часов тушили пожар на предприятии, который производит масло.