У Миколаєві чоловік вбив дружину та прожив з її тілом три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Миколаєві чоловік через ревнощі позбавив життя свою дружину та проживши з її тілом три доби, сам повідомив про це у поліцію, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Миколаївській області.
2 січня близько 18:00 до Центрального відділу поліції у супроводі адвоката звернувся 62-річний місцевий мешканець та повідомив про смерть своєї дружини.
“Розповідаючи про обставини події чоловік зазначив, що 30 грудня між ним та його 40-річною дружиною виник побутовий конфлікт, в ході якого він спочатку руками, а потім дерев’яною палицею спричинив жінці тілесні ушкодження. Коли від побоїв вона перестала подавати ознаки життя, залишив її у квартирі та пішов до друзів відпочивати”, — вказано у повідомленні.
З його слів, заявляти про те, що відбулось у поліцію він вирішив лише тоді, коли зустрінеться зі своїм адвокатом, а в очікування його повернення декілька діб жив у квартирі разом із загиблою.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції. Поліцейські вилучили знаряддя злочину — дерев’яну палицю та інші речові докази. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка показала, що жінці були спричинені численні тяжкі тілесні ушкодження, які виявились несумісні з життям”, — додали у поліції.
За погодженням з прокуратурою слідчі повідомили зловмиснику про підозру у злочині. Дії чоловіка кваліфікуються за ознаками ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України “Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого”.
Наразі триває слідство. Вирішується питання про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу. За вчинене кримінальне правопорушення злочинцю загрожує до десяти років ув’язнення.
Нагадаємо, у столиці 60-річного чоловіка заарештували за зґвалтування студентки.