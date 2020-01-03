У Миколаєві чоловік вбив дружину та прожив з її тілом три доби

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Миколаєві чоловік через ревнощі позбавив життя свою дружину та проживши з її тілом три доби, сам повідомив про це у поліцію, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Миколаївській області.