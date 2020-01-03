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В Николаеве мужчина убил жену и прожил с ее телом трое суток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. В Николаеве мужчина из ревности лишил жизни свою жену и прожив с ее телом трое суток, сам сообщил об этом в полицию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

2 января около 18:00 в Центральный отдел полиции в сопровождении адвоката обратился 62-летний местный житель и сообщил о смерти своей жены.

“Рассказывая об обстоятельствах происшествия мужчина отметил, что 30 декабря между ним и его 40-летней женой возник бытовой конфликт, в ходе которого он сначала руками, а потом деревянной палкой нанес женщине телесные повреждения. Когда от побоев она перестала подавать признаки жизни, оставил ее в квартире и пошел к друзьям отдыхать”, — указано в сообщении.

По его словам, заявлять о том, что произошло в полицию он решил только тогда, когда встретится со своим адвокатом, а в ожидании его возвращения несколько суток жил в квартире вместе с погибшей.

“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Полицейские изъяли орудие преступления — деревянную палку и другие вещественные доказательства. Для установления причины смерти тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что женщине были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью”, — добавили в полиции.

По согласованию с прокуратурой следственные сообщили злоумышленнику о подозрении в преступлении. Действия мужчины квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины “Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего”.

Ведется следствие. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения. За совершенное уголовное преступление преступнику грозит до десяти лет заключения.

Напомним, в столице 60-летнего мужчину арестовали за изнасилование студентки.

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