У столиці 60-річного чоловіка заарештували за зґвалтування студентки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 2 суд взяв під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини із застосуванням насильства, передає УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Так, 28 грудня 2019 року до Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась 18-річна студентка та повідомила про зґвалтування.
“У ході досудового розслідування встановлено, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером. Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де обпоїв та зґвалтував”, — вказано у повідомленні.
Правоохронці також зазначили, що: “Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2 погоджено повідомлення про підозру зловмиснику за ч. 2 ст.152 КК України та судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Наразі досудове слідство триває. Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера”.
За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Чернігівській області поліція затримала підозрюваного у ґвалтуванні власної неповнолітньої доньки.