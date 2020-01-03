В столице 60-летнего мужчину арестовали за изнасилование студентки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 2 суд взял под стражу 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки с применением насилия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Так, 28 декабря 2019 года в Дарницкий управления полиции ГУНП в г. Киеве обратилась 18-летняя студентка и сообщила об изнасиловании.
“В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства человек заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал”, — указано в сообщении.
Правоохранители также отметили, что: “Прокурорами Киевской местной прокуратуры № 2 согласован сообщение о подозрении злоумышленнику по ч. 2 ст.152 УК Украины и судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Сейчас следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера”.
За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Черниговской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери.