У Миколаєві чоловік потрапив під трамвай
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Миколаєві чоловік потрапив під трамвай, його вивільнили рятувальники. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.
Інформацію про те, що на перетині вул. Чкалова та Малої Морської у Миколаєві під трамвай, що рухався, потрапив чоловік, рятувальники отримали 23 грудня о 7:41.
На місці з'ясувалось, що "ноги громадянина затиснуло транспортним засобом".
Співробітники ДСНС за допомогою пневматичної подушки та гідравлічного домкрата вивільнили постраждалого з-під трамвая.
Помістивши чоловіка на рятувальні ноші, передали працівникам швидкої медичної допомоги. Надалі постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу.
На місці також працювали співробітники поліції.
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