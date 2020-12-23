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В Николаеве мужчина попал под трамвай

Киев • УНН

 • 34355 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Николаеве мужчина попал под трамвай, его освободили спасатели. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В Николаеве мужчина попал под трамвай

Информацию о том, что на пересечении ул. Чкалова и Малой Морской в Николаеве под трамвай, который двигался, попал человек, спасатели получили 23 декабря в 7:41.

На месте выяснилось, что "ноги гражданина зажало транспортным средством".

Сотрудники ГСЧС с помощью пневматической подушки и гидравлического домкрата освободили пострадавшего из-под трамвая.

Поместив мужчину на спасательные носилки, передали работникам скорой медицинской помощи. В дальнейшем пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

На месте также работали сотрудники полиции.

Напомним, во Львовской оласти поезд насмерть сбил человека.

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