У Миколаєві біля розібраного гаража виявлено хімічні реактиви, три дитини отримали опіки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Корабельному районі міста Миколаїв біля розібраного гаража виявлено хімічні реактиви, пише УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Миколаївській області.
27 серпня о 12:10 за екстреним номером “101” від співробітників поліції надійшла інформація про те, що поблизу розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі м. Миколаєва виявлено хімічні реактиви. Як з’ясувалось, 26 серпня під час ігор їх знайшли місцеві дітлахи. При контакті із невідомою речовиною троє з них отримали незначні опіки.
“До місця направлено пересувну хіміко-радіометричну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. У ході хімічної розвідки групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлено, що відкриті ємності містять сірчану кислоту. Наразі рятувальниками пляму із кислотою нейтралізовано, загрози для громадян немає”, — вказано у повідомленні.
Для утилізації решти реактивів задіюватимуться співробітники 10 взводу Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України спільно із адміністрацією Корабельного району.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині у гаражі спалахнула газоповітряна суміш, є постраждалий.