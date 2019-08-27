В Николаеве возле разобранного гаража обнаружено химические реактивы, три ребенка получили ожоги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Корабельном районе города Николаева у разобранного гаража обнаружено химические реактивы, пишет УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в Николаевской области.
27 августа в 12:10 по экстренным номером “101” от сотрудников полиции поступила информация о том, что вблизи разобранного гаража на проспекте Богоявленском в Корабельном районе г. Николаева обнаружено химические реактивы. Как выяснилось, 26 августа во время игр их нашли местные дети. При контакте с неизвестным веществом трое из них получили незначительные ожоги.
“К месту направлено передвижную химико-радиометрическую лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В ходе химической разведки группой радиационной, химической и биологической защиты установлено, что открытые емкости содержат серную кислоту. Сейчас спасателями пятно с кислотой нейтрализованно, угрозы для граждан нет”, — указано в сообщении.
Для утилизации остальных реактивов будут задействованы сотрудники 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины совместно с администрацией Корабельного района.
Как сообщал УНН, на Полтавщине в гараже вспыхнула газовоздушная смесь, есть пострадавший.