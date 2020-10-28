У мерії підтвердили смерть міського голови Борисполя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнійчук підтвердив, що мер Борисполя Анатолій Федорчук помер. Про це він сказав у коментарі журналісту УНН.
"Помер міській голова", - сказав він у відповідь на запитання, чи підтверджується інформація про смерть мера Борисполя Анатолія Федорчука.
За попередньою інформацію, він помер в одній із столичних лікарень.
Раніше про те, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Дубінський.
Про те, що мер Борисполя Анатолій Федорчук інфікувався коронавірусом й перебував на лікуванні, стало відомо 19 жовтня.
Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.