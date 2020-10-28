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У мерії підтвердили смерть міського голови Борисполя

У мерії підтвердили смерть міського голови Борисполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнійчук підтвердив, що мер Борисполя Анатолій Федорчук помер. Про це він сказав у коментарі журналісту УНН.

"Помер міській голова", - сказав він у відповідь на запитання, чи підтверджується інформація про смерть мера Борисполя Анатолія Федорчука.

За попередньою інформацію, він помер в одній із столичних лікарень.

Раніше про те, що чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Дубінський.

Про те, що мер Борисполя Анатолій Федорчук інфікувався коронавірусом й перебував на лікуванні, стало відомо 19 жовтня.

Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.

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