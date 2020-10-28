В мэрии подтвердили смерть городского головы Борисполя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Первый заместитель Бориспольского городского головы Николай Корнийчук подтвердил, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался. Об этом он сказал в комментарии журналисту УНН.
"Умер городской голова", - сказал он в ответ на вопрос, подтверждается ли информация о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука.
По предварительной информации, он умер в одной из столичных больниц.
Ранее о том, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский.
О том, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук заразился коронавирусом и находился на лечении, стало известно 19 октября.
Ему было 60 лет, в должности городского головы работал с 2006 года.