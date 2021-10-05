У мережі з'явився перший тизер приквела "Гри престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні телеканал HBO Max опублікував перший тизер серіалу "Будинок дракона" — приквела "Гри престолів". Про це повідомляє УНН із посиланням на тизер и Variety.
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Повідомляють, що події в "Будинку дракона" розгортаються за багато років до подій, показаних у "Грі престолів". Зокрема, розповідатимуть історію сім'ї Таргарієнів і громадянської війни, відомої як "Танець драконів".
В основі сюжету — опублікована 2018 року книга Джорджа Мартіна "Вогонь і кров".
Тизер, в якому показано короткі фрагменти різних бойових сцен і лицарських турнірів, озвучує Метт Сміт, який зіграв принца Деймона Таргарієна, спадкоємця престолу. Закадровий голос говорить: "Боги, королі, вогонь і кров. Не мрії зробили нас королями, а дракони".
Прем'єра серіалу, який містить десять епізодів, відбудеться 2022 року. Точної дати ще немає.
Нагадаємо
Зйомки "Будинку дракона" розпочалися у квітні цього року. Вони відбувалися у Великій Британії, у графстві Корнуолл біля затоки Холіуелл.
Додамо
Прем’єра першого сезону “Гри престолів” відбулася 17 квітня 2011 року. Ця кіносага — один із найдорожчих проектів в історії американського телебачення. За даними ЗМІ, останній восьмий сезон коштував телекомпанії HBO понад 90 млн доларів.
Як з’ясував журнал Variety, 2017 року п’ятеро виконавців найголовніших ролей — Пітер Дінклейдж, Микола Костер-Вальдано, Ліна Хіді, Емілія Кларк і Кіт Герінґтон — отримували по 500 тис. доларів за кожну серію.