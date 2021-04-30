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Почалися зйомки пріквелу серіалу "Гра престолів"

Почалися зйомки пріквелу серіалу "Гра престолів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Великій Британії, в графстві Корнуолл в районі затоки Холіуелл почалися зйомки пріквела “Ігри престолів” — серіалу “Дім Дракона”. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Так, за даними ЗМІ з’явилися фотографії знімальних груп, також акторів Метта Сміта і Емми Д’Арсі, одягнених в костюми.

Минулого тижня на горі Святого Михайла, недалеко від Пензанс, помітили знімальні групи і декорації в середньовічному стилі, які визнали частиною постановки.

Продюсер HBO повідомив в Twitter, що учасники знімальної групи читають сценарії.

У мережі з’явилися фотографії приміщення, де відбувається читання сценарію з дотриманням соціальної дистанції, що вимагається в умовах поширення коронавірусу.

На них видно акторів, в тому числі Педді Консідайна, які переглядали сценарій, сидячи за окремими столиками, щоб забезпечити соціальне дистанціювання.

Стів Туссен і Олівія Кук також були за столом для читання.

Прем’єра першого сезону “Гри престолів” відбулася 17 квітня 2011 року. Ця кіносага є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення. За даними ЗМІ, восьмий, останній сезон обійшовся американській телекомпанії HBO в суму понад 90 млн доларів. Як з’ясував журнал Variety, у 2017 році п’ятеро виконавців найбільш важливих ролей — Пітер Дінклейдж, Микола Костер-Вальдано, Ліна Хіді, Емілія Кларк і Кіт Герінґтон — отримували по 500 тис. доларів за кожну серію.

Нагадаємо

HBO планує зняти ще три нові приквели “Гри Престолів”, не рахуючи приквел “Дім дракона”

Вже відомо, що дія нового серіалу розгорнеться за 300 років до подій “Ігри престолів”, він розповість історію сім’ї Таргаріенів.

Українські Національні Новини

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