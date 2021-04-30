Почалися зйомки пріквелу серіалу "Гра престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Великій Британії, в графстві Корнуолл в районі затоки Холіуелл почалися зйомки пріквела “Ігри престолів” — серіалу “Дім Дракона”. Про це пише УНН з посиланням на BBC.
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Так, за даними ЗМІ з’явилися фотографії знімальних груп, також акторів Метта Сміта і Емми Д’Арсі, одягнених в костюми.
Минулого тижня на горі Святого Михайла, недалеко від Пензанс, помітили знімальні групи і декорації в середньовічному стилі, які визнали частиною постановки.
Продюсер HBO повідомив в Twitter, що учасники знімальної групи читають сценарії.
У мережі з’явилися фотографії приміщення, де відбувається читання сценарію з дотриманням соціальної дистанції, що вимагається в умовах поширення коронавірусу.
На них видно акторів, в тому числі Педді Консідайна, які переглядали сценарій, сидячи за окремими столиками, щоб забезпечити соціальне дистанціювання.
Стів Туссен і Олівія Кук також були за столом для читання.
Прем’єра першого сезону “Гри престолів” відбулася 17 квітня 2011 року. Ця кіносага є одним з найдорожчих проектів в історії американського телебачення. За даними ЗМІ, восьмий, останній сезон обійшовся американській телекомпанії HBO в суму понад 90 млн доларів. Як з’ясував журнал Variety, у 2017 році п’ятеро виконавців найбільш важливих ролей — Пітер Дінклейдж, Микола Костер-Вальдано, Ліна Хіді, Емілія Кларк і Кіт Герінґтон — отримували по 500 тис. доларів за кожну серію.
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Вже відомо, що дія нового серіалу розгорнеться за 300 років до подій “Ігри престолів”, він розповість історію сім’ї Таргаріенів.