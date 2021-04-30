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Начались съемки приквела сериала "Игра престолов"

Начались съемки приквела сериала "Игра престолов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Великобритании, в графстве Корнуолл в районе залива Холиуелл начались съемки приквела “Игры престолов” — сериала “Дом Дракона”. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Так, по данным СМИ появились фотографии съемочных групп, также актеров Мэтта Смита и Эммы Д’Арси, одетых в костюмы.

На прошлой неделе на горе Святого Михаила, недалеко от Пензанс, заметили съемочные группы и декорации в средневековом стиле, которые признали частью постановки.

Продюсер HBO сообщил в Twitter, что участники съемочной группы читают сценарии.

В сети появились фотографии помещения, где происходит чтение сценария с соблюдением социальной дистанции, что требуется в условиях распространения коронавируса.

На них видно актеров, в том числе Пэдди Консидайн, которые просматривали сценарий, сидя за отдельными столиками, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Стив Туссен и Оливия Кук также были за столом для чтения.

Премьера первого сезона “Игры престолов” состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму более 90 млн долларов. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей — Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон — получали по 500 тыс. долларов за каждую серию.

Напомним

HBO планирует снять еще три новые приквелы “Игры престолов”, кроме приквела “Дом дракона”

Уже известно, что действие нового сериала развернется за 300 лет до событий “Игры престолов”, он расскажет историю семьи Таргариенов.

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