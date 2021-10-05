В сети появился первый тизер приквела "Игры престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня телеканал HBO Max опубликовал первый тизер сериала "Дом дракона" — приквела "Игры престолов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на тизер и Variety.
Детали
Сообщают, что события в "Доме дракона" разворачиваются за много лет до событий, показанных в "Игре престолов". В частности, будут рассказывать историю семьи Таргариенов и гражданской войны, известной как "Танец драконов".
В основе сюжета — опубликованная в 2018 году книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь".
Тизер, в котором показаны короткие фрагменты различных боевых сцен и рыцарских турниров, озвучивает Мэтт Смит, сыгравший принца Дэймона Таргариена, наследника престола. Закадровый голос говорит: "Боги, короли, пламя и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы".
Премьера сериала, который содержит десять эпизодов, состоится в 2022 году. Точной даты еще нет.
Напомним
Съемки "Дома дракона" начали в апреле этого года. Они проходили в Великобритании, в графстве Корнуолл у залива Холиуелл.
Добавим
Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага — один из самых дорогих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, последний восьмой сезон стоил телекомпании HBO более 90 млн долларов.
Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей самых главных ролей — Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Харингтон — получали по 500 тыс. долларов за каждую серию.