У мережі поширюють фейк про проблеми зі Starlink після візиту Зеленського до США - ЦПД РНБО

Центр протидії дезінформації РНБО викрив фейк у мережі щодо статті про перебої у роботі Starlink, вказавши, що з'ясовано, що такої публікації не існує, а зображення є підробкою, пише УНН.

Деталі

"Ворожі TG-канали поширюють фейкову статтю CNN про нібито регулярні перебої у роботі Starlink на фронті після візиту Президента України Володимира Зеленського до США", - вказав Центр протидії дезінформації РНБО.

Проаналізувавши офіційні ресурси телекомпанії CNN, Центр, як повідомляється, "з'ясував, що такої статті насправді не існує". "Зображення є підробкою, створеною для поширення фейку", - ідеться у повідомленні.

"Метою такого вкиду є провокування паніки в українському суспільстві та деморалізація Збройних Сил України", - пояснили у ЦПД РНБО.

Доповнення

Раніше ЦПД РНБО вже спростовував відеофейк, який також поширювався від імені CNN, про те, що держсекретар США Марко Рубіо планує найближчими днями зустрітися з Ілоном Маском, щоб переконати його вимкнути Starlink в Україні.