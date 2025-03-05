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В сети распространяют фейк о проблемах со Starlink после визита Зеленского в США - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 18242 просмотра

Центр противодействия дезинформации РНБО опроверг фейковую статью CNN о сбоях в работе Starlink на фронте. Подтверждено, что такой публикации на ресурсах CNN не существует, а изображение является подделкой.

В сети распространяют фейк о проблемах со Starlink после визита Зеленского в США - ЦПД СНБО

Центр противодействия дезинформации СНБО разоблачил фейк в сети относительно статьи о перебоях в работе Starlink, указав, что выяснено, что такой публикации не существует, а изображение является подделкой, пишет УНН.

Детали

"Вражеские TG-каналы распространяют фейковую статью CNN о якобы регулярных перебоях в работе Starlink на фронте после визита Президента Украины Владимира Зеленского в США", - указал Центр противодействия дезинформации СНБО.

Проанализировав официальные ресурсы телекомпании CNN, Центр, как сообщается, "выяснил, что такой статьи на самом деле не существует". "Изображение является подделкой, созданной для распространения фейка", - говорится в сообщении.

"Целью такого вброса является провоцирование паники в украинском обществе и деморализация Вооруженных Сил Украины", - объяснили в ЦПД СНБО.

Дополнение

Ранее ЦПД СНБО уже опровергал видеофейк, который также распространялся от имени CNN, о том, что госсекретарь США Марко Рубио планирует в ближайшие дни встретиться с Илоном Маском, чтобы убедить его отключить Starlink в Украине.

Юлия Шрамко

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