В сети распространяют фейк о проблемах со Starlink после визита Зеленского в США - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации РНБО опроверг фейковую статью CNN о сбоях в работе Starlink на фронте. Подтверждено, что такой публикации на ресурсах CNN не существует, а изображение является подделкой.
Центр противодействия дезинформации СНБО разоблачил фейк в сети относительно статьи о перебоях в работе Starlink, указав, что выяснено, что такой публикации не существует, а изображение является подделкой, пишет УНН.
Детали
"Вражеские TG-каналы распространяют фейковую статью CNN о якобы регулярных перебоях в работе Starlink на фронте после визита Президента Украины Владимира Зеленского в США", - указал Центр противодействия дезинформации СНБО.
Проанализировав официальные ресурсы телекомпании CNN, Центр, как сообщается, "выяснил, что такой статьи на самом деле не существует". "Изображение является подделкой, созданной для распространения фейка", - говорится в сообщении.
"Целью такого вброса является провоцирование паники в украинском обществе и деморализация Вооруженных Сил Украины", - объяснили в ЦПД СНБО.
Дополнение
Ранее ЦПД СНБО уже опровергал видеофейк, который также распространялся от имени CNN, о том, что госсекретарь США Марко Рубио планирует в ближайшие дни встретиться с Илоном Маском, чтобы убедить его отключить Starlink в Украине.