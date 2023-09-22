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У мережі показали перші кадри штабу чорноморського флоту рф після удару

У мережі показали перші кадри штабу чорноморського флоту рф після удару

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російські та кримські телеграм-канали показали перші фото і відео штабу чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Криму після удару, передає УНН.

Деталі

Як пишуть російські державні ЗМІ, уламки після ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф розкидані на сотні метрів, сюди їде велика кількість швидких.

Призначений рф так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив, що нібито "можлива ще одна атака". "Прохання не виїжджати до центру міста. Не виходити з будівель. Усім, хто знаходиться поряд зі штабом флоту - при звуках сирени пройти в укриття", - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

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