У мережі показали перші кадри штабу чорноморського флоту рф після удару

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Як пишуть російські державні ЗМІ, уламки після ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф розкидані на сотні метрів, сюди їде велика кількість швидких.

Призначений рф так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив, що нібито "можлива ще одна атака". "Прохання не виїжджати до центру міста. Не виходити з будівель. Усім, хто знаходиться поряд зі штабом флоту - при звуках сирени пройти в укриття", - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.