В сети показали первые кадры штаба черноморского флота рф после удара
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российские и крымские телеграм-каналы показали первые фото и видео штаба черноморского флота рф во временно оккупированном Крыму после удара, передает УНН.
Детали
Как пишут российские государственные СМИ, обломки после ракетного удара по штабу черноморского флота рф разбросаны на сотни метров, сюда едет большое количество скорых.
Назначенный рф так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что якобы "возможна еще одна атака". "Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены пройти в укрытие", - написал он в телеграм-канале.
Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.