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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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У Мелітополі рашисти влаштовують нічні озброєнні розбірки - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. В окупованому Мелітополі російські військові влаштовують нічні озброєнні розбірки. Про це розповів мер міста Іван Федоров, передає УНН.

У Мелітополі рашисти влаштовують нічні озброєнні розбірки - мер

Деталі

За словами Федорова, у ніч з 15 на 16 червня військові рф в стані алкогольного сп'яніння відкрили вогонь по ФСБшниках і військовій поліції, які приїхали їх вгамувати; у ніч з 10 на 11 червня військова поліція влаштувала перестрілку з осетинами.

Крім того, Федоров стверджує, що окупанти провокують аварії, на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости та проводять тотальні обшуки, декого забирають в комендатуру або садять на підвал.

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