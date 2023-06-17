У Мелітополі рашисти влаштовують нічні озброєнні розбірки - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В окупованому Мелітополі російські військові влаштовують нічні озброєнні розбірки. Про це розповів мер міста Іван Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, у ніч з 15 на 16 червня військові рф в стані алкогольного сп'яніння відкрили вогонь по ФСБшниках і військовій поліції, які приїхали їх вгамувати; у ніч з 10 на 11 червня військова поліція влаштувала перестрілку з осетинами.
Крім того, Федоров стверджує, що окупанти провокують аварії, на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости та проводять тотальні обшуки, декого забирають в комендатуру або садять на підвал.
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