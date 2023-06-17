В Мелитополе рашисты устраивают ночные вооруженные разборки - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В оккупированном Мелитополе российские военные устраивают ночные вооруженные разборки. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, в ночь с 15 на 16 июня военные рф в состоянии алкогольного опьянения открыли огонь по приехавшим ФСБшникам и военной полиции, которые приехали их унять; в ночь с 10 на 11 июня военная полиция устроила перестрелку с осетинами.
Кроме того, Федоров утверждает, что оккупанты провоцируют аварии, на крупных перекрестках города устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, некоторых забирают в комендатуру или сажают на подвал.
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