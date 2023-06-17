У Мелітополі окупанти напідпитку влаштували перестрілку зі співробітниками фсб - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У одному з мікрорайонів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські окупанти напідпитку влаштували перестрілку зі співробітниками фсб та представниками так званої "поліції". Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Сьогодні бачимо тенденцію, що ворог перетворює наше місто не лише на свій логістичний центр та адміністративний центр окупованого півдня, а ще і на таку собі кримінальну столицю. Через те, що велика кількість ворогів заселилася в наші будинки та квартири, позахоплювали наші підприємства, сьогодні вони між собою влаштовують постійні перестрілки", - сказав Федоров.
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За словами міського голови, минулої ночі в одному з мікрорайонів Мелітополя вояки напідпитку почали перестрілку зі співробітниками фсб і "поліцією", що приїхали їх "вгамувати". Федоров нагадав, що минулого тижня у місті сталася схожа перестрілка, у якій застрелили одного з дагестанців.
Як повідомляє "РІА-Мелітополь" у Telegram, інцидент стався у ніч з 15 на 16 червня у одній з квартир дев'ятиповерхівок на бульварі 30-річчя Перемоги близько 22:00. За їх інформацією, окупанти спочатку співали пісні та кричали з балконів, а потім почали стріляти.
"Примітно, що відбувалося це все під боком у чергової комендатури, що оселилася в корпусі колишнього училища №24. Гулянка рашистів дістала місцевих жителів і вони викликали поліцію. Однак ті впоратися з військовими не змогли. Тому на підмогу прибули: військова поліція, ФСБшнки, співробітники військової комендатури та інших силових відомств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спочатку п'яні солдати рф кричали "ви щури-тилові, а ми воювали", а потім відкрили вогонь по тих, хто приїхав їх вгамовувати. Як пише "РІА-Мелітополь", інцидент закінчився тим, що у квартирі, де перебували п'яні військові, вибили двері, всіх вояків побили і відвезли в невідомому напрямку.
Нагадаємо
російські окупанти у Мелітополі розставили блокпости по місту, влаштовують обшуки та перевірки в будинках. Жителі бояться виходити на вулицю, через загострення дій окупантів.