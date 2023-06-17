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В Мелитополе оккупанты навеселе устроили перестрелку с сотрудниками фсб - Федоров

Киев • УНН

 • 1468517 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские оккупанты навеселе устроили перестрелку с сотрудниками фсб и представителями так называемой "полиции". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Мелитополе оккупанты навеселе устроили перестрелку с сотрудниками фсб - Федоров

Цитата

"Сегодня видим тенденцию, что враг превращает наш город не только в свой логистический центр и административный центр оккупированного юга, а еще и в некую криминальную столицу. Из-за того, что большое количество врагов заселилось в наши дома и квартиры, позахватывали наши предприятия, сегодня они между собой устраивают постоянные перестрелки", - сказал Федоров.

Детали

По словам городского головы, минувшей ночью в одном из микрорайонов Мелитополя подвыпившие вояки начали перестрелку с сотрудниками фсб и "полицией", приехавшими их "унять". Федоров напомнил, что на прошлой неделе в городе произошла похожая перестрелка, в которой застрелили одного из дагестанцев.

Как сообщает "РИА-Мелитополь" в Telegram, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня в одной из квартир девятиэтажек на бульваре 30-летия Победы около 22:00. По их информации, оккупанты сначала пели песни и кричали с балконов, а затем начали стрелять.

"Примечательно, что происходило это все под боком у дежурной комендатуры, поселившейся в корпусе бывшего училища №24. Гулянка рашистов достала местных жителей и они вызвали полицию. Однако те справиться с военными не смогли. Поэтому на подмогу прибыли: военная полиция, ФСБшнки, сотрудники военной комендатуры и других силовых ведомств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала пьяные солдаты рф кричали "вы крысы-тыловые, а мы воевали", а затем открыли огонь по тем, кто приехал их усмирять. Как пишет "РИА-Мелитополь", инцидент закончился тем, что в квартире, где находились пьяные военные, выбили дверь, всех воинов избили и увезли в неизвестном направлении. 

Напомним

российские оккупанты в Мелитополе расставили блокпосты по городу, устраивают обыски и проверки в домах. Жители боятся выходить на улицу, из-за обострения действий оккупантов.

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