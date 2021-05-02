У Мексиці в древній печері майя виявлені відбитки рук, яким 1200 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Десятки чорно-червоних відбитків рук покривають стіни печери в Мексиці, яка, як вважають, пов’язана з ритуалом повноліття древніх майя, за словами археолога, який досліджував і вивчав підземну печеру. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Цим 137 гравюрам, в основному зробленими руками дітей, понад 1200 років, що вказує на те, що вони наближалися до кінця класичного зеніту древніх майя, коли великі міста сучасної південної Мексики і Центральної Америки процвітали на фоні великих досягнень людства.
Печера розташована недалеко від північного краю півострова Юкатан в Мексиці, де все ще стоять високі піраміди міських центрів Майя, таких як Ушмаль і Чічен-Іца, і знаходиться приблизно на 10 метрів нижче великого дерева сейба, яке майя вважали священним.
Археолог Серджіо Грожан стверджує, що відбитки рук, ймовірно, були зроблені дітьми, коли вони вступили в статеву зрілість, через аналіз їх розміру, а кольори дають ключ до їх значення.
“Вони залишили свої руки на стінах чорним... що символізувало смерть, але це не означало, що їх збираються вбити, а радше смерть з ритуальної точки зору”, — сказав він.
“Згодом ці діти залишили червоні відбитки на руках, що було відсиланням до війни або життя”, — додав він.
Інші артефакти майя, знайдені в печері, включають різьблене обличчя і шість розфарбованих рельєфних скульптур, які датуються періодом між 800-1000 рр. нашої ери, часом, коли на регіон обрушилася сильна посуха, яка, можливо, сприяла раптовій відмові від великих міст класичними майя.
Хоча перші поселення майя датуються майже 4000 років тому, на початку 1500-х років були ще великі центри.
Декілька мільйонів майя продовжують жити в громадах, розкиданих по штатам південного сходу Мексики, таким як Ч’япас і Кампече, а також в Гватемалі і Белізі.
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