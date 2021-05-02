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В Мексике в древней пещере майя обнаружены отпечатки рук, которым 1200 лет

В Мексике в древней пещере майя обнаружены отпечатки рук, которым 1200 лет

Киев  •  УНН

 • 22462 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Десятки черно-красных отпечатков рук покрывают стены пещеры в Мексике, которая, как полагают, связана с ритуалом совершеннолетия древних майя, по словам археолога, который исследовал и изучал подземную пещеру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Этим 137 гравюрам, в основном сделанными руками детей, более 1200 лет, указывает на то, что они приближались к концу классического зенита древних майя, когда крупные города современной южной Мексики и Центральной Америки процветали на фоне больших достижений человечества.

Пещера расположена недалеко от северной части полуострова Юкатан в Мексике, где все еще стоят высокие пирамиды городских центров Майя, как Ушмаль и Чичен-Ица, и находится примерно на 10 метров ниже большого дерева сейба, которое майя считали священным.

Археолог Серджио Грожан утверждает, что отпечатки рук, вероятно, были сделаны детьми, когда они вступили в половую зрелость, через анализ их размера, а цвета дают ключ к их значению.

“Они оставили свои руки на стенах черным... что символизировало смерть, но это не означало, что их собираются убить, а скорее смерть с ритуальной точки зрения”, — сказал он.

“Впоследствии эти дети оставили красные отпечатки на руках, что было отсылкой к войне или жизни”, — добавил он.

Другие артефакты майя, найденные в пещере, включают резные лица и шесть раскрашенных рельефных скульптур, которые датируются периодом между 800-1000 гг. нашей эры, время, когда на регион обрушилась сильная засуха, которая, возможно, способствовала внезапному отказу от больших городов классическими майя.

Хотя первые поселения майя датируются почти 4000 лет назад, в начале 1500-х годов были еще большие центры.

Несколько миллионов майя продолжают жить в общинах, разбросанных по штатам юго-востока Мексики, таким как Чьяпас и Кампече, а также в Гватемале и Белизе.

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