У матчі Суперліги "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи" у матчі Суперліги, вчора, 5 листопада. Кияни перемогли з рахунком - 84:57, передає УНН.
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Найрезультативнішим гравцем став Володимир Конєв, який набрав 21 очко, зробив 12 підбирань та 4 асисти.
Очолює Суперлігу "Київ-Баскет", маючи 100-відсотковий показник після 4-х зіграних матчів.
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Гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Українець у багатоборстві набрав 82,365 балів.