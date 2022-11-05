У матчі Суперліги "Будівельник" обіграв "Черкаські Мавпи"

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Найрезультативнішим гравцем став Володимир Конєв, який набрав 21 очко, зробив 12 підбирань та 4 асисти.

Очолює Суперлігу "Київ-Баскет", маючи 100-відсотковий показник після 4-х зіграних матчів.

Нагадаємо

Гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Українець у багатоборстві набрав 82,365 балів.