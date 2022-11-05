В матче Суперлиги "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы" в матче Суперлиги, вчера, 5 ноября. Киевляне победили со счетом – 84:57, передает УНН.
Детали
Самым результативным игроком стал Владимир Конев, набравший 21 очко, сделал 12 подборов и 4 ассиста.
Возглавляет Суперлигу "Киев-Баскет", имея 100-процентный показатель после 4-х сыгранных матчей.
Напомним
Гимнаст Илья Ковтун выступил в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике. Украинец в многоборье набрал 82,365 балла.