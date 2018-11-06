У Марселі під завалами будинків знайшли перше тіло

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Тіло чоловіка знайшли в руїнах одного з двох напівзруйнованих будинків, що обвалились у центрі Марселя в понеділок. Рятувальники очікують, що під завалами можуть бути від п'яти до восьми осіб, передає УНН з посиланням на RFI.