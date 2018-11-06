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У Марселі під завалами будинків знайшли перше тіло

У Марселі під завалами будинків знайшли перше тіло

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Тіло чоловіка знайшли в руїнах одного з двох напівзруйнованих будинків, що обвалились у центрі Марселя в понеділок. Рятувальники очікують, що під завалами можуть бути від п'яти до восьми осіб, передає УНН з посиланням на RFI.

Влада міста заявили, що тіло однієї людини було вилучено з-під завалів у вівторок після нічних пошуків.

Представники місцевої влади попередили, що, ймовірно, є й інші жертви обвалу.

Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.

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Зображення на картах Google за останні місяці показують, що на фасадах будинків перед обвалом були великі тріщини.
За словами чиновників, один з будинків не був заселеним, але сусіди зазначили, що там могли бути люди.

У доповіді уряду від 2015 року, приблизно 100 тис. жителів Марселя мешкають у домах, які несуть загрозу для їхнього здоров’я чи безпеки.

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