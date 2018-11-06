В Марселе под завалами домов нашли первое тело
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Тело мужчины нашли в руинах одного из двух полуразрушенных домов, обрушившихся в центре Марселя в понедельник. Спасатели ожидают, что под завалами могут быть от пяти до восьми человек, передает УНН со ссылкой на RFI.
Власти города заявили, что тело одного человека было изъято из-под завалов во вторник после ночных поисков.
Представители местной власти предупредили, что, вероятно, есть и другие жертвы обвала.
Как сообщал УНН, в понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба сообщила, что два человека получили легкие травмы.
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Изображения на картах Google за последние месяцы показывают, что на фасадах домов перед обвалом были большие трещины.
По словам чиновников, один из домов был заселенным, но соседи отметили, что там могли быть люди.
В докладе правительства от 2015 года, примерно 100 тыс. жителей Марселя проживают в домах, которые несут угрозу для их здоровья или безопасности.