У Маріуполі зникла 16-річна дівчина, яка приїхала з Німеччини до родичів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Маріуполі поліції розшукала 16-річну дівчину, яка приїхала з Німеччини з мамою до родичів і зникла. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донеччини.
“13 липня до Волноваського відділу поліції звернулася мешканка Маріуполя, яка останнім часом мешкає у Німеччині, з проханням розшукати її 16-річну доньку. Дитина приблизно о 14:00 пішла до дачного кооперативу, що розташований неподалік, і не повернулася. Мобільного телефону при собі не мала”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події терміново прибули слідчо-оперативна група і кінолог зі службовим собакою. Орієнтування з прикметами зниклої отримали всі піші та автомобільні наряди, працівники блокпостів. Поліцейські перевіряли вокзали і автостанції.
“Пошуки дитини не припинялися і вночі. На ранок дівчина повернулася додому. Виявилося, що дорогою до дідуся вона заблукала, купила солодощі і вирішила погуляти містом. Правопорушень відносно неповнолітньої скоєно не було. З мандрівницею та її матір’ю поліцейські провели профілактичну бесіду”, - вказано у повідомленні.
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